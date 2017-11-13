Üsküp’ün kurtuluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen geleneksel kan bağışı kampanyası, bu yıl Makedonya’daki en büyük Türk yatırımlarından biri olan Ramstore, Makedonya Kızıl Haçı ve Transfüzyoloji Enstitüsü ortaklığında yapılıyor.

“Dare Cambaz” insani yardım dernekleri evinde düzenlenen kampanya kapsamında, Ramstore Makedonya Genel Müdürü Ayhan Uzun da kan bağışında bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Uzun, şirket olarak bu tür aktivitelere destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Uzun, “Şirketimiz, Makedonya 12. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, Makedonya Cumhuriyeti Kızıl Haçı ve Transfüzyoloji Enstitüsü ile işbirliği içinde çalışanlarımızla birlikte çevreye karşı duyarlılığımızı hem bir şirket hem de birey olarak göstereceğimiz ‘Makedonya’nın kan kardeşi olmak istiyoruz’ sloganıyla kan bağış kampanyasını düzenlemektedir” dedi.



Ramstore’un bundan sonra da benzer sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceğini kaydeden Uzun, “Kan bağışını bir insanlık görevi olarak görüyoruz ve aynı zamanda şirket olarak, yaşadıkları topluma değer katacak sosyal sorumluluk faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Başta çalışmalarını titizlikle yürüten Kızıl Haç olmak üzere, destek veren ve gerekli duyarlılığı gösteren tüm çalışanlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Üsküp Şehri Kızıl Haçı Sekreteri Suzana Tuneva-Paunovska, kan bağışının ihtiyaç sahipleri için hayat kurtarması bakımında önemli olduğuna dikkat çekti.



Paunovska, Makedonya Kızıl Haçı’nın yılda ortalama 55 bin birim kan bağışı topladığını belirtti.



09.00'da başlayan kan bağışı kampanyası 17.00'ye kadar sürecek.