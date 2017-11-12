Makedonya Çevre Bakan Yardımcısı Yani Makraduli, bugün “Bir Kapak Bir Umut” adlı yardım kampanyasının tanıtımını yapacak.
Bu kampanya daha önce Tıp Öğrenci Birliği tarafından başlatılmıştı.
Çevre Bakanlığı ile birlikte bu kampanyaya birçok kurum ve şirketler de katılıyor.
Bugünkü tanıtım etkinliğinde toplanan kapaklarla alınan üç tekerlekli sandalye de ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.
Makraduli “Bir Kapak Bir Umut” Adlı Kampanyayı...
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