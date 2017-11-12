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Makraduli “Bir Kapak Bir Umut” Adlı Kampanyayı Tanıtacak

Makedonya Çevre Bakan Yardımcısı Yani Makraduli, bugün “Bir Kapak Bir Umut” adlı yardım kampanyasının tanıtımını yapacak.

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:48
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Makraduli “Bir Kapak Bir Umut” Adlı Kampanyayı Tanıtacak



Makedonya Çevre Bakan Yardımcısı Yani Makraduli, bugün “Bir Kapak Bir Umut” adlı yardım kampanyasının tanıtımını yapacak.

Bu kampanya daha önce Tıp Öğrenci Birliği tarafından başlatılmıştı.

Çevre Bakanlığı ile birlikte bu kampanyaya birçok kurum ve şirketler de katılıyor.

Bugünkü tanıtım etkinliğinde toplanan kapaklarla alınan üç tekerlekli sandalye de ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

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