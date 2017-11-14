14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle bugün Makedonya genelinde çeşitli tanıtıcı etkinlikler gerçekleştirildi.
“Kadınlar ve Diyabet” başlığını taşıyan merkezi etkinlik, Makedonya Diyabet Hastaları Birlikleri Federasyonu tarafından yapıldı.
Diyabet Hastalarının Sayısı 180 Bini Aştı
Uzmanlar, ülke genelinde diyabet hastalığına karşı önlem alınmaması halinde durumun önümüzdeki yıllarda vahim bir alacağı uyarısında bulunuyor.
Araştırmalara göre 20-79 yaş grubu arasındaki Makedonyalıların %12,2’si diyabet hastası. Bu da 180 bin kişiye tekabül ediyor. Özellikle Tip 2 diyabet hastası sayısının artışı endişe verici durumda.
Yoğun şehir hayatı, yüksek kilo, sağlıksız beslenme gibi faktörlerin diyabet hastalığında büyük rol oynadığını belirten diyabet dernekleri, ilgili kurumların konu hakkında ulusal strateji oluşturmasını talep ediyor.
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