



Makedonya'da geçtiğimiz aylarda yaylan grip vakalarının sayısının azaldığı öğrenildi. Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre geçen hafta toplam bin 200 vatandaş grip salgını nedeniyle sağlık ocaklarına başvurdu. Başvuranların büyük bir bölümü 15-64 yaş arası vatandaşlardan oluşuyor.

Bu hafta içerisinde grip vakaları en çok Üsküp, Ohri ve Pirlepe'de görüldü. Epidemiyoloji uzmanları, grip sezonunun kapanmadığını hala grip salgının yayılması tehlikesi olduğunu belirtiyor.

Grip sezonunun başından toplam 32 bin 931 vatandaşın salgın nedeniyle sağlık kurumlarına başvurdu. Biri 3, biri 4 yaşında olmak üzere iki çocuk gripten kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetmişti.