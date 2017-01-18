

Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Nikola Todorov, geçen yıl 388 hastanın Devlet Hastenesine bağlı Kalp Cerrahisi Kliniğinde ameliyat edildiğini açıkladı. Bunlardan 150’nin damar hastalıklarından kaynaklandığını belirten Todorov, kliniğin 2015’e göre üç katı daha fazla ameliyat gerçekleştirdiğini söyledi.

Daha önceden damar rahatsızlıkları olanların özel hastanelere yönlendirildiğini kaydeden Todorov, “Kalp Cerrahisi Kliniği, Makedonya sağlık sisteminin temel taşlarından biri olmaya aday” ifadelerini kullandı.

Todorov, klinikteki doktorların yurtdışında uzmanlıklarını yapmaları için destek sağladıklarını ve klinik bütçesinin 3 yıl içerisinde beş katına çıkartıldığını sözlerine ekledi.