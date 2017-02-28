28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar günü nedeniyle bugün 'Vilson-Makedonya' derneği bugün AB Büyükelçiliğinde tanıtım programı düzenleyecek. Nadir hastalıkalr üzerine yapılan araştırma ve çıkan sonuçların tanıtımı yapılacak.
Yapılan araştırmaya Makedonya'da nadir hastalıklara sahip vatandaşlara yönelik hiçbir yasa olmadığı yer alıyor.
Dernek tarafından yapılan çağrıda yetkilileri nadir hastalıklar için yasal düzenlemenin yapılması isteniyor.
Dünya Nadir Hastalıklar Günü
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