



Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Milletvekili Damyan Mançevski, basına yaptığı açıklamada, Zoran Zaev'in önümüzdeki günlerde Makedonya'nın bölünmez bütünlüğünü koruyacaklarına dair garanti vermek ve hükümeti kurma yetkisini istemek için Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'a gideceğini duyurdu.

Mançevski, "Ülkenin istikrara kavuşması için her şeyi yapacağız. Beklentimiz, Cumhurbaşkanı İvanov'un Anayasaya saygı gösterip hükümeti kurma yetkisini vereceği yönünde" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mançevski ayrıca vatandaşların sorunlarının çözülmesi için Makedonya'nın acilen bir hükümete ihtiyacı olduğunu da vurguladı.