



Makedonya ile Yunanistan arasındaki Bogorodica-Evzoni sınır kapısı, Yunanistanlı çiftçilerin devam eden grevi nedeniyle hala kapalı. Yaklaşık 15 gündür devam eden grevin ne zamana kaar süreceği bilinmiyor.

Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'a geçmek isteyenler Doyran ve Manstır yakınlarındaki Mecitliya sınır kapısını kullanabiliyor. Fakat Mecitliya sınır kapısı her türlü araca açıkken, Doyran sınır kapısı sadece normal araçlara açık.