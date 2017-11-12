



Yunanistan’da gümrük görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle Makedonya ile Yunanistan arasındaki sınır kapıları kapatıldı.

Doyran ve Niki sınır kapılarında sadece yayalara izin verilirken, Evzoni sınır kapısında ise belli aralıklarla araçlara geçiş izni veriliyor.

Sabah 5 sularında başlayan grevin gece saat 23.00’a kadar süreceği öğrenildi.