Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan sınır kapılarını 30 Ocak’tan bu yana traktörlerle kapatıp araç trafiğine izin vermeyen Yunan çiftçiler, Bulgar sınırındaki traktörleri kaldırdı.

Makedonya-Yunanistan arasındaki Evzoni sınır kapısı ise halen kapalı durumda. Makedonya Dışişleri Bakanlığı, dün Yunanistan’a konunun bir an önce çözülmesi için nota verirken, Avrupa Komisyonuna da yazılı talepte bulundu.

Geçtiğimiz günlerde hükümetle yaptıkları toplantıda sonuç alamayan Yunan çiftçiler, farklı protesto türleri yapacaklarını açıklamıştı. Çiftçiler, hükümetten vergilerin azaltılması, ucuz akaryakıt, tarım ürünlerine daha yüksek fiyattan alım garantisi gibi taleplerde bulunuyor.