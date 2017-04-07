



Makedonya'nın Gostivar şehri yakınlarında bulunan Yukarı Banisa'da yaşayan Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek Referandumda 'Evet' çağrısı yaptı. Hazırlanan video ile hem 8-9 Nisanda Makedonya'da hem de 16 Nisanda Türkiye'de oy kullanacak seçmenlere 'Evet' deme çağrısında bulunuldu.

Hadis Şen tarafından hazırlanan video sosyal medyada yayınlandı.