Makedonya'nın Gostivar şehri yakınlarında bulunan Yukarı Banisa'da yaşayan Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek Referandumda 'Evet' çağrısı yaptı. Hazırlanan video ile hem 8-9 Nisanda Makedonya'da hem de 16 Nisanda Türkiye'de oy kullanacak seçmenlere 'Evet' deme çağrısında bulunuldu.
Hadis Şen tarafından hazırlanan video sosyal medyada yayınlandı.
Yukarı Banisalılar 'EVET' Dedi (VİDEO)
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