Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı bünyesinde çalışan Çevre Müfettişliği, Kalkandelen'deki Yugohrom fabrikasının çalışma yasağının 90 gün daha uzatılmasına karar getirdi.
Yapılan açıklamada, Çevre Müfettişliğinin fabrikayı teftiş ettikten sonra kararın alındığı bildirildi.
Yugohrom fabrikasının hala filtre taktırmadığı ve gerekli müdahaleleri yaptırmadığı belirtildi.
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