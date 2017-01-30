Yugohrom Sendikası tarafından organize edilen protesto, otoyolun Zelino gişesinin bulunduğu yerde düzenlenecek.
Yugohrom Fabrikasının çalışmasına 2 Kasımda Çevre Müfettişliğinin kararıyla ocaklarında filtreler olmadığı ve Kalkandelen'de havayı kirlettiği gerekçesiyle ara verilmişti. Fabrikanın filtre taktırmadan çalışmasına izin verilmeyeceği öğrenildi.
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