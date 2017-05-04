



37 yıl önce bugün Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin ömür boyu Cumhurbaşkanı Yosip Broz Tito (1892-1980) hayata gözlerini yummuştu.

Tito, 1941-1944 kuşatmasına karşı mücadelenin lideriydi. Uzun yıllar Yugoslavya Komünist Partisi'nin de liderliğini yaptı. İkinci dünya savaşından sonra öldüğü 1980 yılına kadar da silahlı kuvvetlerin baş kumandanlığını da yaptı.

Yosip Broz Tito 4 Mayıs 1980 yılında Lublyana'daki Klinik Merkezinde hayata veda etti. Belgrad'ta ise toprağa verildi.