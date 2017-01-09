Geçtiğimiz günlerde Makedonya genelinde yaşanan kar yağışları özellikle şehirlerarası trafiği etkiledi.

Vatandaşlar, yolların düzgün temizlenmemesinden dolayı şikayetçi olurken, buzlu yollarda daha dikkatli sürmeye çalışıyor.



Soğuk hava yüzünden zamanında temizlenmeyen kar Üsküp sokaklarında da buzlanmalara neden oldu. Daha işlek bulvar ve yollar temizlenirken, ara sokaklar ve kaldırımlarda yürümek zorlaştı. İlgili kurumlar gün boyunca kaldırımları temizlemek için çalışmalar yürütüyor.



Henüz tam sayı verilmese de onlarca vatandaşın buzlu yollarda düşme nedeniyle oluşan kırıklardan dolayı hastanelere gittiği görülüyor. Soğuk hava nedeniyle grip vakalarında da büyük bir artış görülürken, 2010 yılındaki salgın hariç son 10 yılda en çok grip vakasının görüldüğü dönem olarak gösteriliyor.



Soğuk hava nedeniyle hayvan severler derneği “Anima Mundi” de İstanbul’da sokak hayvanlarını korumak için yapılan çalışmaları örnek gösterip, sokak hayvanlarına barınak ve yiyecek verilmesi çağrısında bulundu.



