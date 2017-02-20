Devlet İstatistik Kurumu, Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan 2016’nın son çeyreğine ilişkin yolcu taşımacılığı verilerini açıkladı.
Buna göre, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 2015’in aynı dönemine göre yolcu sayısı %8,2’lik azalma oluştu. Şehir içinde %12,5, şehirlerarasında %5,1 ve uluslararası yolcu taşımacılığında %6,3’lük yolcu sayısı azalması görüldü.
Bu süre zarfında yapılan yolcu kilometrelerinde %13,2’lik azalma yaşanırken, en düşük azalma %2,2’yle uluslararası yolcu kilometrelerinde kayda geçti.
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