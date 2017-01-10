



Özellikle kış aylarında kar yağışlarının etkisini arttırdığı dönemde yollarda aksaklıklar meydana geliyor. Bazı yollar kar yağışları, buzlanmalar, taşların yola düşmesi, kazalar gibi nedenlerden dolayı trafiğe kapatılıyor.

Makedonya Devlet Yolları Müdürlüğünün resmi internet sayfasında ülke genelinde yollardaki durumun takibi yapılabiliyor. Özellikle otobanlar, sınır kapıları, dağlık bölgelerdeki yolların takibi için Makedonya geleninde 15 noktada kamera yer alıyor. Devlet Yolları Müdürlüğü sitesinden ise bu kameralar canlı görüntü sunuyor.

Vatandaşlara yola çıkmadan önce bu noktalardaki yolların durumunu roads.org.mk internet sitesinden takip etme imkanı sunuluyor.

