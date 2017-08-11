Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliğinin (AMSM), yol çalışmaları ve tatil nedeniyle otoyollarda trafik yoğunluğun arttığını açıkladı. Bu nedenle sürücülerin trafik kurallarına tamamıyla uyması ve dikkatli sürmesi uyarısında bulundu.

Ülkenin birçok yerindeki otoyol ve diğer yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin azami dikkat göstermesi istendi.

Bugün Üsküp’ün güney çıkışında meydana gelen kaza trafiğin akışını etkiledi. İçişleri Bakanlığının verdiği bilgilere göre dün Üsküp’te meydana gelen 8 kazada 6 kişi yaralandı.