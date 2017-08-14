Makedonya’da geçtiğimiz iki günde etkili olan yağışlar, trafikte büyük aksaklıklara neden olmadı.

Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliğinin (AMSM) bu sabah saat 6 sularında güncellediği bilgilere göre otoyollardaki trafik kalabalığı orta seviyede.

Sınır kapılarında kuyruklar oluşmazken, ülkeye giriş ve çıkışlar birkaç dakikada yapılıyor.

AMSM, ülkenin birçok yerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunuyor.