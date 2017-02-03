



Yoğun sis nedeniyle Üsküp 'Büyük İskender' Havaalanında birçok uçuş iptal edildi. Kalkışların sadece bir bölümü gerçekleşirken, hiç bir iniş yapılmadı.

Aralarında İstanbul, Viyana ve Zagreb istikametleri lan uçuşların gerçekleşmediği öğrenildi. Saat 9.15'te yapılması planlanan Üsküp-İstanbul seferi de iptal oldu.

Dün gece yarısında da Üsküp'e inmesi planlanan Viena uçağı dageri döndüğü bildirildi. Sabah inmesi planlanan İstanbul-Üsküp seferi yapan THY uçuşu da iptal edildi.

