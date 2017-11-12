Üsküp’te gece saatlerinden başlayıp halen etkisinin sürdüren yoğun sis, hava ulaşımını az da olsa olumsuz şekilde etkiledi.
“Büyük İskender” havalimanında gece saatlerindeki uçuşlar 15 ile 30 dakikalık rötarla iniş yaptı. Üsküp’teki havalimanının resmi internet adresine göre Bergamo uçuşunun kalkış saati ertelendi. 08.55'teki Üsküp-İstanbul seferini yapan uçak 09.31'de havalanırken, Bergamo uçuşu 1 saat ertelendi.
Başkentte etkili olan yoğun sis geçtiğimiz yıllarda da hava trafiğini olumsuz etkilemişti.
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