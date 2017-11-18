



Makedonya genelinde şehirlerarası karayollarında meydana gelen yoğun siz trafiği olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 ila 100 metreye düşüyor.

Özellikle Straja ve Pletvar gibi yüksek bölgelerde sis yoğunluğu daha yüksek.

Yetkililer şehirlerarası karayollarını kullanan sürücülerin trafikte kontrollü hızla hareket etmeleri konusunda uyarıyor.