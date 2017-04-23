



Yeni Yol Kültür Güzel Sanatlar Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkent Üsküp Opera ve Bale salonunda etkinlik düzenledi. 23 Nisan etkinliği kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan şarkı, şiir, halk oyunları, dans performansları sunuldu.

İstiklal marşıyla başlayan 23 Nisan kutlama töreninde Üsküp'ten Tefeyyüz, Yaşar Bey, Petar Zdravkovski Penko ve Koliçan Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin hazırladıkları gösterilerle devam etti. Yeni Yol folklor ekibi de performans sergiledi.

Programa Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Devlet Bakanları Beycan İlyas ve Necdet Mustafa, okul müdürleri, öğretmenler ve yüzlerce çocuk katıldı.



Programda konuşma yapan T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, "Ben de sizler gibi yurt dışında doğup büyümüş bir kardeşinizim. Sizlerin hissettiklerini en yürekten hissedebiliyorum." ifadelerini kullanarak Tefeyyüz İlköğretim Okulu binasının yeniden yapılandırılması ve o bina içinde Yeni Yol Derneğine ait olacak bir binanın yapılması için adım atacaklarını belirtti



Organizasyonun ev sahipliğinin yapan Yeni Yol Derneği Başkanı Salaydin Zekir yaptığı açıklamada, "Amacımız Anavatanımız Türkiye'de yaşanan 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkusunu burada da yaşatmaktır. Biz Yeni Yol Derneği olarak Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz, Penko, Yaşar Bey ve Koliçan Mustafa Kemal Atatürk ilkokulu olmak üzere dört okulla birlikte bu etkinliğimizi düzenledik. Amacımız bu dört okul öğrencilerinin bir araya toplamak. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz ve gelecek yıl itibariyle Makedonya genelinde okulları bir araya toplamak, üçüncü adım olarak da Türkiye ve Balkan ülkelerinden Türk öğrencileri Üsküp'te toplamak." dedi.

