Yolsuzluğu Önleme Komisyonu, Makedonya meclisine seçilen milletvekillerinin malvarlığını açıkladı.

Buna göre mecliste yer alan Türk milletvekillerinin malvarlığı da belli oldu.

VMRO-DPMNE ile TDP koalisyonundan milletvekili seçilen Yusuf Hasani’nin ailesinin adına kayıtlı 184 metrekare büyüklüğünde 9 milyon denar (yaklaşık 150 bin avro) değerinde bir ev, 300’er bin denarlık (5 bin avro) 2494 ve 2602 metrekarelik tarım arazileri ve 120 bin denar (2 bin avro) değerinde bir traktör bulunuyor.



SDSM ile THP koalisyonundan seçilen Enes İbrahim’in ise ailesinin adına kayıtlı Üsküp’te 138 metrekare büyüklüğünde ve 1 milyon 800 bin denar (30 bin avro) bir daire, yine Üsküp’te 40 metrekare büyüklüğünde 1 milyon 800 bin denar değerinde bir daire daha bulunuyor. Kardeşinin adına ise İstanbul’da 30 bin avro değerinde 40 metrekarelik bir daire ve yine 30 bin avro değerinde bir işyeri kayda geçmiş görünüyor.



