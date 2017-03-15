Son birkaç yıldır hız kazanan Üsküp Türk çarşısındaki yeni binalar, çarşının siluetinin bozulmasına neden oluyor.

Özellikle Mustafa Paşa ve Sultan Murad camileri ile Üsküp kalesini ziyaret eden turistlerin bir zamanlar Üsküp Türk çarşısında gördüğü muhteşem manzara, yeni binalar nedeniyle çarpık yapılaşma olarak hafızalara kazınıyor.



Çarşının ana caddesinin hemen arkasında yapılan yüksek katlı binalara her sene yenileri ekleniyor. İşyeri ve daire olarak inşa edilen yeni binalara, tarihi eser olarak kabul edilen ve korunması gereken çarşıda nasıl izin verildiği ise merak konusu.



