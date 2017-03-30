Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, resmi temaslarda bulunmak üzere Makedonya’da geldi.
Beraberindeki heyetle birlikte Anaysa Mahkemesini ziyaret eden Akarca, Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski ve üyesi Salih Murat’la görüştü.
Görüşmede iki ülkenin yargı alanındaki işbirliği masaya yatırıldı.
Beş Günlük Hava Durumu Tahmini
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından Anayasa...
'Ortak Makedonya İçin' Protestoları Bir Aydır...
Melniçki Köprüsü ile Debre Arasındaki Yol...
Şen: 'Balkanlardaki Devletleri Bizim Kardeş...
Pazarcılar Daha İyi Bir Altyapı ve Çalışma...
Makedonya Genelinde Güneşli Hava; Sıcaklıklar...
Havalar Yeniden Isınıyor
Yorumlar