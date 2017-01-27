



Kamu Toplu Taşıma Şirketi (JSP) Genel Müdürü İgor Yanuşev, bugün düzenlediği basın toplantısında toplu taşıma araçlarındaki elektronik kart eksikliği hakkında konuştu. Yanuşev, kullanıcılara elektronik kartlarını atmamalarını aynı kartlara para yüklemeleri çağrısında bulundu.

Ellerınde halen kartların bulunduğunu ifade eden Yanuşev, her gün bir kaç satış merkezlerine dağıtım yaptıklarını belirtti.

Açıklamasında Yanuşev, "2016 yılında 32 binin üzerinde özelleştirilmemiş elektronik kart satıldı. Bu rakamlara göre 2017 yılı için kaç tane elektronik kart hazırlanması gerektiği yönünde tespit ve analiz çalışmalarımız oldu. Bu amaçla yaklaşık 150 bin kart hazırladık. Bu kartların 30 bini Ocak ayının ilk 3 gününde satıldı. Ocak ayının ilk haftasında ise 80 bin kart satıldı. Düne kadar ise 201 yılında toplam 140 bin kart satıldı." ifadelerini kullandı.