Eski İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska, bugün şüpheli sıfatıyla Özel Yetkili Savcılığa ifade vermeye gitti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yankulovska, savcılığın, SDSM lideri Zoran Zaev’le işbirliği içerisinde olduğu iddiasında bulundu.

Yankulovska, Özel Yetkili Savcılığın inanırlığını kaybettiğini söylerken, devlet kurumu olduğu için ifade vermeye geldiğini sözlerine ekledi.

Daha önce de ifade vermeye gelen ve bu soruşturmaları siyasi olarak nitelendiren Yankulovska, şu ana kadar kamuoyunun bildiği üzere 3 ayrı davada şüpheli durumda bulunuyor.