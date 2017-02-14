Savcılar Konseyi, 'Puç' davasının geri çekilmesini öğrenmek için Özel Yetkili Savcı Katica Yaneva'yı davet ettiklerini onayladı.
Özel Yetkili Savcılık Ocak ayında sanıkların arasında SDSM Lideri Zoran Zaev'i de bulunduğu 'Puç' davası soruşturmasını geri çekmişti.
Yaneva 'Puç' Davasıyla İlgili Savcılar Konseyi'ne...
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