Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugün hafif şekilde düşecek. Meteoroloji İdaresinin verdiği bilgilere göre çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Batı ve Güney kesimlerde yağmur yağışları biraz daha şiddetli olacak. En yüksek hava sıcaklığı 13 ile 19 derece arasında değişecek.

Üsküp’te de bulutlu bir hava tahmin edilirken, en yüksek sıcaklığın 18 dereceye çıkması bekleniyor. Hafif yağışların öğleden sonra etkili olacağı öngörülüyor.

Önümüzdeki birkaç günde benzeri bir hava bizi bekliyor. Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu ve yağmurlu havaya, Perşembe ve Cuma günleri şiddetli bir rüzgar da eklenecek.