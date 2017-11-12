Meteorolojinin tahminlerine göre bugün Makedonya genelinde parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Yağışların güney kesimlerde daha şiddetli olması beklenirken, en yüksek sıcaklıklar 14 dereceye kadar çıkacak.
Başkent Üsküp’te bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, sıcaklıklar 12 dereceyi görecek.
Önümüzdeki iki günde yağışların kesileceği, hafta sonu yeniden etkisini göstereceği tahmin ediliyor.
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