





Makedonya’yı etkisi altına alan yağışlı hava bugün de özellikle orta ve güney kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre yağmur yağışlarının ülke genelinde etkili olacağı görülürken, en yüksek sıcaklıklar 10 ila 15 derece arasında değişecek. Yağışların yarın da etkisinin sürdüreceği tahmin ediliyor.

Mavrova, dün gece metrekare başına 26 litre yağış alırken, Gevgeli’de 26, Lazaropole’de 24, Demir Kapı’da 19, Kruşevo’da 16, Doyran’da 12, Debre ve Ohri’de metrekare başına 10 litre yağmur yağdı.

Yağışların nehirlerdeki su seviyesini arttırması beklenirken, meteorologlar küçük çaplı su taşkınları hakkında vatandaşları uyardı.