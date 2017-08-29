Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya’da parçalı bulutlu ve yağmurlu bir hava etkili olacak. Bazı bölgelerde yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

En yüksek sıcaklıkların 21 ile 29 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Başkent Üsküp’te de parçalı bulutlu havayla birlikte yağışlar tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklığın 27 dereceyi görmesi bekleniyor.

Yarın yağışların öğleden önce Güneydoğu kesimlerde etkisini sürdürmesi beklenirken, hava sıcaklıkları da 30 dereceyi görecek.

Perşembe gününden hafta sonuna kadar güneşli ve az bulutlu bir havayla birlikte sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine yükseleceği tahmin ediliyor.