Birkaç haftadan bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarında yetersiz kalan ekiplere en büyük yardım yağmur yağışlarından geldi.

Gece başlayıp sabah saatlerinde devam eden ve ülke Kuzeydoğusunda yağan sağanak yağmur, yangınları büyük ölçüde söndürdü.

Krizle Mücadele Merkezi, saat 11 itibariyle aktif orman yangınlarının büyük bir bölümünün kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınların tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.



En Çok Yağmur Kumanova’da

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre son 24 saatte en çok yağışı metrekare başına 22 litreyle Kumanova aldı. Üsküp’te metrekare başına 19 litre yağmur yağdı.

Meteoroloji, bugün bulutlu ve az yağışlı bir hava tahmin ederken, en yüksek sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak.