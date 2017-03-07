Meteoroloji İdaresi, bugün Makedonya genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olmasını, özellikle de Batı kesimlerde yağmur yağışı tahmin ettiklerini açıkladı. Öyle ki Batı bölgesinde metrekare başına 20 litre yağmur yağması bekleniyor.

En yüksek sıcaklıkların ise 10 ile 15 derece arasında değişmesi beklenirken, Başkentte sıcaklıklar 14 dereceyi görecek. Meteorologlar, ılımlı ve zaman zaman şiddetlenecek Kuzeydoğudan esen bir rüzgar uyarısında da bulundu.

Yağışlı havanının önümüzdeki iki günde tekili olacağı tahmin edilirken, şiddeti değişecek. Yarın Batı ve Güney kesimlerde metrekare başına 20 litre, bazı yerlerde ise 30 litre yağış bekleniyor.

Meteorologlar, yağışlı havanın Cuma günü durmasını öngörürken, aynı gün esecek sert rüzgarlar nedeniyle hava sıcaklıkların düşüş bekliyor.