Bakanlar Kurulu, hükümetin yabancı yatırımcılara sağladığı devlet desteği hakkındaki gizli anlaşmaların kamuoyuna açılması için sürecin başlatıldığını açıkladı.

Bu kararla birlikte Başbakanlık Genel Sekreterliğinin tüm gizli anlaşmaları içeren tam listeyi hükümete sunması ve en geç bir hafta içerisinde başlatılan bu çalışmanın kamuoyuna açık hale gelmesi sağlanacak.

Bunun için başta Dış Yatırımlar ve Teknoloji-Sanayi Bölgeleri Ajansı başta olmak üzere, devlet desteğinin sağlandığı gizli anlaşmalara sahip tüm ilgili kurumların sahip oldukları verileri açıklaması talimatı verildi.

Reform sürecini kapsayan “3-6-9 Planı” çerçevesinde öngörülen çalışmalardan biri olan yabancı şirketlere verilen devlet desteğinin kamuoyuna açılması girişiminin, gizli bilgiler yasası ve Gizli Bilgilerin Güvenliği Müdürlüğü tavsiyelerine uygun bir şekilde yapıldığı kaydedildi.