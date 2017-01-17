Hıristiyanların 'Vodici' bayramı nedeniyle, Üsküp Emniyet Müdürlüğü Perşembe günü bazı yolların trafiğe kapalı olacağını bildirdi.
Üsküp'ün merkezindeki "İkinci Filip" caddesi "Goce Delçev" Bulvarına kadar tümüyle trafiğe kapalı olacak. Aynı zamanda "Key 13 Kasım" caddesi "Koço Racin" bulvarına kadar trafiğe kapalı kalacak.
Bu caddelerde trafik saat 9.00 itibariyle etkinlikler tamamlanana kadar kapalı olacak.
'Vodici' Bayramı Nedeniyle Bazı Yollar Kapalı...
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