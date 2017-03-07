VMRO-DPMNE tarafından yapılan yazılı açıklamada bugün Manastır'da Arnavut Alfabe Müzesine gerçekleşen saldırı kınandı.

Açıklamada ayrıca bu saldırının siyasi çıkar için kullanılmaması amacıyla herkes tarafından kınanması gerektiği kaydedildi.

Yazılı açıklamada "Özellikle Makedonya gibi çok kültürlü bir ülkede bir milletin tarihi ve kültürünü korunması en önemli unsurlardan biridir." sözleri ifade ediliyor.

Ayrıca VMRO-DPMNE yetkili kurumların derhal olayı açıklığa kavuşturmasını ve saldırganları yakalamasını istiyor.