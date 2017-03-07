Açıklamada ayrıca bu saldırının siyasi çıkar için kullanılmaması amacıyla herkes tarafından kınanması gerektiği kaydedildi.
Yazılı açıklamada "Özellikle Makedonya gibi çok kültürlü bir ülkede bir milletin tarihi ve kültürünü korunması en önemli unsurlardan biridir." sözleri ifade ediliyor.
Ayrıca VMRO-DPMNE yetkili kurumların derhal olayı açıklığa kavuşturmasını ve saldırganları yakalamasını istiyor.
VMRO-DPMNE'den Manastır'daki Saldırıya Kınama
Kültür Bakanlığı'ndan Manastır'daki Saldırıya...
Manastır'da Arnavut Alfabe Müzesine Molotoflu...
Makedonya'da Yöneticilerin %32'si Kadın
Yağışlar Etkili Olacak
Bugün 'Nikola Mladenov' Ödülü Takdim Edilecek
“Paralel”e Paralel Cevap
Ev Temizliği, Tamir İşleri ve Kiralamalarda...
Yorumlar