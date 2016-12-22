



Gostivar'da bulunan Uluslararası Vizyon Üniversitesi, bugün 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle. üniversite binasında etkinlik düzenledi.

Yoğun ilginin gösterildiği etkinliğe Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Beycan İlyas, TDP'den Milletvekili seçilen Yusuf Hasani, Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim katılırken etkinlikte Türkiye'den gelen konuklar da yer aldı.

Selamlama konuşması yapan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Fadıl Hoca ve TDP Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Beycan İlyas tüm Makedonya Türklerinin milli bayramı olan 21 Aralık Türkçe eğitim gününü kutladı. Rektör Hoca ise Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin Türkçe eğitime olan katkıları konusuna vurgu yaptı.



Daha sonra ise Gostivar'da Türkçe eğitim veren liselerin Türkçe eğitim sorumluları da söz aldı. Gostivar Belediye Lisesi Müdür Yardımcısı Arafat Hüsein, Gostivar Belediye Tıp Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Daut Bayrami ve Gostivar İktisat Meslek Lisesi Türk.e Eğitim Sorumlusu Gayur Saraç, Türkçe eğitimin durumu hakkında konuştu.



Etkinliğin ilerleyen dakikalarında üniversite ve lise öğrencilerin hazırladıkları kültür ve sanat programı sunuldu. F.S.

