Yıllık gelir vergisi beyannamesi süresinin 15 Mart Çarşamba günü sona eriyor.

Kamu Gelirleri İdaresi, henüz vergi beyannamesini yapmayan vatandaşların ceza almaması için son tarihe kadar başvurularını yapması çağrısında bulundu.

Maaş veya emekli maaşı dışında gelir elde eden vatandaşları bağlayan gelir vergisi beyannamesi, vatandaşın yaşadığı şehirlerdeki Kamu Gelirleri İdaresi (UJP) veya elektronik olarak yapılabiliyor.

Vatandaşlar, UJP sitesinden veya şubelerden başvuru formlarını alıp doldurduktan sonra teslim etmeleri gerekiyor.Perşembe gününe kadar 215 bin 565 kişinin başvuruda bulunduğu göz önüne alınırsa, son günlere kadar 235 bin kişinin daha yıllık gelir vergisi beyannamesinde bulunması gerekiyor.