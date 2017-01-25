Elektronik İletişim Ajansı (AEK), 2016 yılına ilişkin raporunu bugün düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

AEK Müdürü Saşo Dimitriyoski, geçen yıl 190 numaraları telefon hattını 8 bin 410 kişinin aradığını ve vatandaşların operatörlerden gelen yüksek faturalar ve internet hızından şikayetçi olduğunu belirtti.

Gelen şikayetlerden 982’si hakkında işlem başaltıldığını ve %85 oranında karara bağlandığını belirten Dimitriyoski, gelen başvurulara bakıldığında operatörlerin kapsama alanı ve mobil internet konusunda daha fazla çalışması gerektiğini vurguladı.

Yurtdışındaki Roaming uygulaması hakkında operatörlerin 1000 denarı aşan internet ve 3000 denarı aşan görüşmelerde kullanıcıları kısa mesaj yoluyla bilgilendirmesi zorunluluğunun işe yaradığının kaydeden Dimtriyoski, geçen yıl 2015’e göre roaming konusunda gelen şikayetlerin %39 oranında azaldığını kaydetti.

Dimitriyoski, vatandaşların operatörlerle ilgili sorunları hakkında şikayetçi olmak için ücretsiz olan 190 hattını aramaları çağrısında bulundu.