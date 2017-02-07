Üsküp’te hava kirliliği nedeniyle toplu taşıma bugünden itibaren ücretsiz oldu.

Vatandaşlar, otobüsle işe veya okula gitmeyi tercih ederken, trafikte hafif de olsa bir rahatlama olduğu görüldü.

Üsküp Şehir Belediyesi, rekor üstüne rekor kıran hava kirliliği nedeniyle dün böyle bir önlem aldığını açıkladı. Ücretsiz toplu taşımanın, hava kirliliğinin normal seviyelere ininceye kadar devam edeceği belirtildi.