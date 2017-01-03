Elektronik İletişim Ajansı (AEK), 2016 yılı içerisinde vatandaşlardan gelen 918 şikayeti değerlendirildiğini açıkladı.

Gelen şikayetlerin büyük bir bölümü hizmet kalitesi ve mobil internet kaynaklı. Şikayetlerin %20,2’si konuşma kalitesi, %18.1’i mobil internet, %5,5’i roaming ve %5,3’ü kablolu televizyondan geldi.

Henüz tüm şikayetler karara bağlanmasa da iki operatör hakkında yapılan 918 başvurudan neredeyse yarısının reddedildiği görülüyor.

AEK, gelen şikayetlere rağmen operatörlerin hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptığını, kurum olarak da ülkedeki rekabet ortamının artması için çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor.

Makedonya’daki iki operatörün yanı sıra bir de sanal operatör bulunuyor. Bu yıl için ise iki sanal operatörün daha pazara girmesi beklenirken, bunlardan birinin dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olup Makedonya’da yatırıma hazır olduğu konuşuluyor.