İçişleri Bakanlığı, bu akşam Vardar ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç nedeniyle araç trafiğine özel düzenleme yapıldığını açıkladı.

Buna göre saat 14.00’dan itibaren “Aminta III” sokağının, “Yordan Haci Konstantinov Cinot” sokağıyla kesiştiği noktadan stada kadar olan bölümünün trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra öğleden sonra stadın yanı başında bulunan otoparklardaki araçların kaldırılacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, maça araçlarıyla gelecek olan seyircilerin arabalarını stadın yakınlığında bulunan otoparklarda bırakması ve trafik kurallarına uyması çağrısında bulundu.