



Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camii'nde bu akşam Berat Kandili münasebetiyle kandil programı tertip edildi. Makedonya İslam Birliği ve T.C. Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği'nin organizasyonunda gerçekleşen programa Türkiye'den değerli hocalar katıldı.

Akşam namazına müteakip tertiplenen programda Türkiye’nin sayılı hafızlarından Yrd. Doç. Dr. Fatih Koca ve 2013 Dünya Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Birincisi Yaşar Çuhadar hoca da katılarak Kur’an Ziyafeti sundu. Programda ilahiler de okundu.



Berat Kandili programına katılan T.C. Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ve İslam Birliği Genel Sekreteri İrsal Yakupi de konuşma yaparak bu gecenin öneminden söz etti.

Mustafa Paşa Camiinde düzenlenen kandil programına çok sayıda cemaat de katıldı.

