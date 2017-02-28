Makedonya’daki iki havalimanının işletmesini yapan TAV Havalimanları ve Orta Avrupa’nın en büyük düşük bütçeli havayolu şirketi WizzAir, bugün düzenledikleri basın toplantısıyla Üsküp havalimanından Avrupa’nın üç yeni şehrine daha seferlerin açılacağı müjdesini verdi.

Roma, Malta ve İsveç’in Växjö şehirlerine açılacak yeni seferlerin, 14 ve 16 Temmuz’da başlayacağı belirtildi.

1799 denardan (30 avro) başlayan fiyatlarla başlayan rezervasyonlar kapsamında, WizzAir’in Üsküp’ten 27 şehire yaptığı sefelerde bu gece yarısına kadar yapılacak rezervasyonlara %20 indirim uygulanacak.

Yaz sezonunun başlamasında önce üç seferin daha eklenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy, Roma, Malta ve V ä xjö seferlerinin müşterilerin büyük ilgisini göreceğini düşündüğünü söyledi.

WizzAir Kurumsal İlişkiler Müdürü Owain Jones, Makedonya’ya verdikleri önemi 3 yeni seferle bir kez daha gösterdiklerini belirtti. Jones, Makedonya’ya bugün itibariyle 3 milyon yolcu taşıdıklarını kaydederken, buna bağlı olarak bugüne özel %20 indirim uygulayacaklarını sözlerine ekledi.



WizzAir, geçtiğimiz yıl yolcu sayısını %27 arttırarak Makedonya’da 1 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Düşük bütçeli havayolu şirketi, Üsküp ve Ohri havalimanlarından 13 ülkedeki 29 noktaya doğrudan uçuş imkanı sağlıyor.

TAV Makedonya da geçtiğimiz yıl Makedonya’daki iki havalimanında %15’lik artışla 1,8 milyon yolcuya hizmet verirken, sefer sayısını da %8,9’luk artışla 16 bin 883’e yükseltme başarısı gösterdi.