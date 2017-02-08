Üsküp Şehir Belediyesi tarafından hava kirliliğini önleme amacıyla başlatılan ücretsiz toplu taşıma hizmeti yarın itibariyle sona eriyor.

Üsküp Şehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Alan Planlama BakanlığI'ndan aldıkları blgi çerçevesinde hava kirliliğinin sınırın altında olduğu gerekçesiyle ücretsiz toplu taşıma hizmetine son verme kararı aldıkları belirtildi.