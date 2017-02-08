Üsküp Şehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Alan Planlama BakanlığI'ndan aldıkları blgi çerçevesinde hava kirliliğinin sınırın altında olduğu gerekçesiyle ücretsiz toplu taşıma hizmetine son verme kararı aldıkları belirtildi.
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