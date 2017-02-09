



Üsküp Şehir Belediyesi tarafından hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlatılan ücretsiz toplu taşıma hizmeti bugün sona erdi.

Hava kirliliğini azaltmak amacıyla Üsküp Şehir Belediyesi vatandaşların araçlarını kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları için ücretsiz hizmet verme kararı almıştı. Salı ve Çarşamba günleri süren ücretsiz hizmete bugün son verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre hava kirliliğinin sınırın altında olduğu gerekçesiyle bu hizmete son verme kararı aldıkları belirtildi.