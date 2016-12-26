Bugün başkent Üsküp Şehir Belediyesinde, Üsküp ve bölgesindeki hava kirliliğini konu alan bir toplantı düzenlenecek.
Üsküp Şehir Belediye Başkanı Koce Trayanovski'nin organizasyonunda gerçekleşecek olan bu toplantıya Üsküp böglesinde bulunan tüm belediye başkanların da davet edildiği öğrenildi.
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