Haftalarda Üsküp’te etkisini gösteren hava kirliliğine karşı, bugün protesto düzenlenecek.

Şehir parkında saat 17.00’da toplanacak olan vatandaşların, hava kirliliğinin önlenmesi için bazı talepleri bulunuyor.

Bunların arasında tek-çift plaka uygulamasına geçilmesi, şehir içi otobüslerin ücretsiz olması, kriz masasının kurulması ve halka ücretsiz maske dağıtılması gibi toplam 17 talebi yer alıyor.

Facebook üzerinden açılan etkinlik sayfasında, Üsküp’te hava kirliliğinin normalin 20 katına ulaştığı ve buna bağlı hastalık ile ölümlerin arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, “En çok her gün okula giden çocuklarımız ve Üsküp’te yaşayan veya çalışan insanlar etkileniyor. Yerel ve merkezi yönetim hiçbir önlem almıyor. Halkın sağlığı ve hayatına ilgisiz kalıyorlar” ifadelerine yer verildi.

Üsküp Belediye Başkanı Koce Trayanovski’yle görüşme talebinde bulunacak olan göstericilerin son durağı Başbakanlık binası olacak.